Tra ieri ed oggi in fiamme oltre 600 ettari di terreno adibito a pascolo, bosco, macchia mediterranea ed incolto tra Minervino Murge ed Andria. Due distinti incendi che hanno avuto necessità di un importante impegno di vigili del fuoco del comando provinciale della BAT ma anche canadair provenienti da Roma e Lamezia Terme. Fondamentale oggi per arginare il rogo è stato proprio l’intervento dal cielo di elicottero e canadair che complessivamente hanno effettuato quasi 60 lanci misti di acqua e schiuma considerato anche la difficoltà a raggiungere via terra alcuni luoghi interessati dalle fiamme.

L’attività di spegnimento è cominciata attorno alle 11 di questa mattina per durare ben oltre 12 ore. In serata sono iniziate le attività di bonifica. Ieri, invece, in fiamme circa 230 ettari. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, squadre dell’Arif e squadre di volontari del servizio AIB. La natura delle fiamme è da accertare.