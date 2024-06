Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio:

«Alla luce dei recenti comunicati stampa in cui si menzionano presunte note di sfiducia presentate nei miei confronti, sento il dovere di rivolgermi direttamente alla comunità per fornire chiarimenti e rassicurazioni riguardo il mio operato e la situazione attuale dell’amministrazione comunale.

Negli ultimi tempi, si sono verificate situazioni connotate da un aspro quanto costruttivo e fisiologico confronto politico/istituzionale, avente l’obiettivo nobile di migliorare il benessere e i servizi a favore della nostra comunità. Molto probabilmente, qualcuno ha risentito di tali confronti, creando ad arte una situazione di instabilità e confusione che non giova né all’amministrazione né ai cittadini.

Desidero innanzitutto ribadire che il mio operato come Presidente del Consiglio Comunale è stato sempre improntato alla massima professionalità e trasparenza. Ho lavorato con dedizione per assicurare un funzionamento ordinato e corretto del Consiglio, rispettando le norme e facilitando un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche.

In merito al presunto documento di sfiducia firmato dai segretari cittadino e provinciale del PD, ritengo importante sottolineare che, qualora la notizia fosse vera e vi fossero effettivamente motivazioni valide per una sfiducia nei miei confronti, invito i proponenti e gli autori occulti a presentare formalmente questa mozione in Consiglio Comunale. Sarà mia cura assicurare che tale mozione venga discussa in modo aperto e pubblico, affinché tutti possano valutare con trasparenza le ragioni e le eventuali critiche al mio operato.

È fondamentale che il Consiglio Comunale torni a concentrarsi sulle esigenze della città e dei suoi cittadini, piuttosto che su questioni interne di potere e gestione. La nostra comunità merita un’amministrazione che lavori con serietà e impegno per il bene comune, piuttosto che essere distratta da dinamiche politiche che rischiano di compromettere la fiducia dei cittadini.

Confido che, attraverso un confronto aperto e costruttivo, si possa ritrovare la coesione necessaria per affrontare le sfide che ci attendono e per garantire alla nostra città l’amministrazione che merita».