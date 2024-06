Un vasto incendio sta interessando la zona industriale di Corato a ridosso della ex SS98. Brucia del materiale all’interno di un opificio che è a ridosso di un distributore di carburanti con diverse cisterne minacciate dalle alte fiamme. Zona completamente isolata ed al lavoro i vigili del fuoco per circoscrivere il rogo. Le fiamme bere sono ben visibili a Corato ed in altre città come Andria.