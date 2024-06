Incendio ad Andria nel tardo pomeriggio: in via Michele Viterbo le fiamme sono divampate in un’azienda che si occupa di trasporti, assistenza e vendita di materiale da costruzione. Il rogo, in particolare, ha interessato in parte uno dei capannoni. Danni al cancello d’ingresso e al materiale depositato su una zona scoperta. Le fiamme, secondo quando appreso, sarebbero partite dalle sterpaglie bruciate sull’area esterna all’azienda. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domate le fiamme velocemente. Presente anche la Polizia Locale di Andria.