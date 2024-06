Partiti stamane gli esami di maturità per oltre 36mila studenti pugliesi e 526mila italiani. Nel complesso, in tutto lo Stivale, saranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Nel dettaglio sono 14.933 i maturandi tra Bari e Bat e provincia, 3.259 a Brindisi, 6.103 a Foggia, 7.105 a Lecce, 5.251 a Taranto. Stamane alle ore 8.30 la prima prova, uguale per tutti. Una prova per accertare sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Tre le tipologie di testi da poter scegliere con sette tracce ed altrettanti argomenti nei diversi ambiti di insegnamento.

Ed il toto tracce si è chiuso all’apertura delle buste con Ungaretti con ‘Pellegrinaggio’ che fa parte della raccolta l’Allegria per l’analisi di un testo letterario tra le tracce proposte. C’è anche Pirandello, in realtà, tra gli autori. E poi, nella tipologia C con la riflessione critica spazio a Rita Levi Montalcini con l’Elogio dell’imperfezione oltre ad un testo tratto da Maurizio Caminito ‘Profili selfie e blog’ del 2014, che invita gli studenti ad una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale

Nella tipologia B, infine, per la prova argomentativa un testo tratto dallo storico Giuseppe Galasso ‘Storia d’Europa’, con l’invito ai maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica. Altro testo ‘Riscoprire il silenzio’ della giornalista Nicoletta Polla Mattiot ed anche spazio al “valore del patrimonio artistico e culturale” con la riflessione tratta dall’estratto di un testo della giurista e professoressa universitaria Maria Agostina Cabiddu, pubblicato sulla Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Nella traccia, agli studenti, è stato chiesto perchè, a giudizio dell’autrice, la crescente domanda di bellezza non può rientrare nella categoria dei beni di lusso.