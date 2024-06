Arriva la risposta da palazzo di città sul tema finanziamento a rischio per la realizzazione di un rifugio per cani ad Andria(qui l’articolo):

“Sulla questione Canile il Comune di Andria si è candidato nel 2021 ad un bando per la realizzazione di un canile sanitario e canile rifugio. Successivamente l’Ente ha ricevuto con Decreto del Ministero dell’Interno del 16.11.2021 il finanziamento per un importo pari ad € 1.158.000,00 (contributo assegnato) e per € 2.000,00 cofinanziamento), come da progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica candidato, dell’importo complessivo pari ad € 1.160.000,00. Gli Uffici si sono attivati, subito dopo, con la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori.

«Mentre si lavorava alla redazione del progetto – spiega ancora l’ass. Loconte – è giunta una nota dello stesso Ministero che ha rimodulato i fondi assegnati, rifinanziando l’opera considerando l’importo delle risorse definitivamente assegnate in € 858.124,36, determinando pertanto una battuta di arresto sui lavori in corso. Nel contempo, sono intervenuti gli aggiornamenti del listini prezzi Regionali con gli aumenti dei costi dei materiali da costruzione e l’entrata in vigore della nuova Legge Regionale che ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento attuativo che contiene le nuove norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali. Norme che hanno stabilito requisiti e parametri aggiuntivi e maggiorativi rispetto al precedente regolamento Regionale che hanno “imposto” un aumento della superficie utile necessaria a consentire l’espletamento delle funzioni e il posizionamento corretto delle strutture relative al canile sanitario e al canile rifugio, aumento che si è riverberato nei costi di realizzazione e gestione di tali strutture. Con questo Regolamento dunque c’è un maggiore impegno di spesa e di risorse per garantire il rispetto dei requisiti e parametri imposti. Siamo in contatto con il Ministero per trovare una soluzione»”.