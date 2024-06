Il Comune di Andria rischia di perdere un finanziamento di circa 850mila euro destinato agli interventi di messa a norma o realizzazione di rifugi per cani, perché trascorsi i 12 mesi di tempo massimo per far partire gli interventi. Lo si apprende da una nota del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. L’ente federiciano ha ottenuto i fondi (858.124,36 euro) a seguito dei decreti ministeriali del 16 novembre 2021 e del 30 maggio 2022, soldi per “interventi di messa a norma di rifugi per cani le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie, sanitarie ed amministrative”. Nonostante i fondi già ottenuti, il 14 marzo scorso, il comune di Andria ha chiesto agli uffici ministeriali se sussistesse la possibilità di vedersi assegnare ulteriori fondi, circa 440mila euro, da aggiungere al finanziamento di 850mila già ottenuto, sempre allo scopo di poter garantire il rispetto dei requisiti e dei parametri imposti dalla legge regionale in materia di rifugi per cani, ma soprattutto per rientrare nei costi del progetto candidato dal comune nel 2021 dell’importo complessivo di 1.160.000 euro. Tuttavia, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero ha comunicato al Comune di Andria che la richiesta di ulteriori fondi non potrà essere accolta. Nella stessa nota si fa anche presente che l’ente federiciano non ha rispettato i termini di utilizzo del finanziamento, essendo trascorsi 12 mesi dall’ottenimento dei fondi senza aver ancora avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Per tale ragione la Direzione Centrale della Finanza Locale (afferente al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha fatto sapere che ora valuterà se attivare la procedura di revoca del contributo. Il comune di Andria aveva già ottenuto il 10% della somma complessiva per effettuare quantomeno il primo step dell’iter. Perdere il finanziamento sarebbe un duro colpo per un città importante come Andria che, ancora oggi, non ha una struttura comunale adibita a rifugio per cani.