«Viva emozione per chi ha dato tanto alla città, per lavoro, per partecipazione, per produttività. E i centenari rappresentano una parte imprescindibile della cittadinanza a cui va reso merito. E sono anche contenta di questa condivisione con l’Amministrazione e con il sindaco perché non è affatto scontato che un cittadino, o la sua famiglia chieda la sua presenza ad eventi privati e intimi della propria vita. I centenari sono una parte importante della comunità ed io sono felice di festeggiare con loro. In una famiglia si condividono le cose belle e brutte e quindi mio tramite è tutta la città che porge gli auguri a questi anziani per omaggiarli, e sono sempre di più le donne che tagliano questo traguardo importante! E allora tanti auguri Vincenza per il tuo secolo di vita!». Così il sindaco Giovanna Bruno ha festeggiato Vincenza Carnicella, nata il 14 giugno del 1924, consegnandole la Pergamena della Città. Madre di 7 figli, di cui una deceduta, molto religiosa (ha due sorelle suore), grande lavoratrice, ha dedicato tutto il suo tempo al lavoro ed alla famiglia. Si è sempre occupata della casa ma non ha mai lasciato l’hobby del ricamo e del cucito, insegnandolo ai bambini che affollavano la sua casa, mentre il resto della sua famiglia si dedicava alle attività in campagna.

Tanti auguri a lei ed alla sua famiglia per questa importante ricorrenza!