Circa 150 ettari già in fiamme tra pascolo, seminativo e macchia mediterranea in piena Murgia esattamente a Monte Caccia località di Spinazzola. Il rogo, partito attorno alle 14, si è rapidamente propagato sospinto dal vento e dal gran caldo. Un fronte molto ampio di intervento che vede impegnati i vigili del fuoco di Barletta ma anche una squadra in supporto da Bari. Sul posto anche i carabinieri del nucleo forestale.

Dal comanda dei vigili del fuoco della BAT fanno comunque sapere che l’incendio è al momento sotto controllo.