L’abitazione è risultata agibile e non compromessa e per questo non è stato necessario evacuare la palazzina che ieri pomeriggio è stata interessata ad Andria da un importante rogo. Sono le risultanze dell’attività di monitoraggio di vigili del fuoco ed ufficio tecnico del comune terminato a sera tarda in via Monte Santo dove all’interno di un garage, poco dopo le 19, è scoppiato un incendio che ha interessato le vetture ed il materiale presente. Le attività di verifica sono state particolarmente complesse poiché si è dovuto attendere la conclusione delle operazioni di messa in sicurezza del piano interrato.

L’alta nube di fumo nero è stata ben visibile anche da lontano. Fortunatamente non c’è stato il coinvolgimento di persone anche perché il rogo sembra esser partito da una delle vetture parcheggiate a causa di un’autocombustione. Almeno quattro le auto interessate o parzialmente danneggiate nei 100 metri quadri di rimessa completamente distrutta dalle fiamme. Danni si registrano anche alla parte superiore dove oltre alle abitazioni c’è un’attività commerciale per cui è ripresa regolarmente l’attività dopo il grande spavento di ieri pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, carabinieri ed una equipe sanitaria del 118 in via precauzionale. Uno dei vigili del fuoco intervenuto ha accusato un piccolo malore ma non c’è stato bisogno di nessun intervento dei sanitari. Inevitabili ieri sera anche le ripercussioni sul traffico cittadino andato completamente in tilt in una delle zone più congestionate a quell’ora della sera.