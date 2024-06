Il Presidente del Consiglio Comunale, all’esito della Conferenza dei Capigruppo, ha convocato per martedì 11 giugno alle ore ore 16 il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria in un unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

All’ordine del giorno, è stato inserito il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che nella scorsa seduta di consiglio per ragioni di tempo, non furono trattati; a seguire, approvazione del Rendiconto della gestione per l’Esercizio Finanziario 2023, ed infine, approvazione del Documento strategico del Commercio.