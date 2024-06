Dal 20 al 24 maggio scorsi, nell’ambito della costante formazione degli operatori impegnati nel controllo del territorio, la Questura di Andria ha organizzato un corso di addestramento all’uso dell’arma ad impulsi elettrici “TASER X2”: otto operatori della Polizia di Stato della provincia della BAT sono stati abilitati all’utilizzo.

La formazione si è svolta nei locali della Questura ed è stata realizzata grazie all’impegno degli Istruttori di Tiro in servizio negli Uffici di Via dell’Indipendenza che hanno trasmesso ad operatori delle Volanti di Andria e dei Commissariati di Barletta, Canosa e Trani, nonché della locale Polizia Stradale, tutte le informazioni teoriche per il corretto utilizzo dell’arma ed impegnato i colleghi con esercitazioni pratiche al fine di apprenderne la validità e l’efficacia per la risoluzione di diverse tipologie di interventi problematici.

Il personale potrà quindi svolgere il servizio con un’ulteriore possibilità di tutela del cittadino poiché equipaggiato anche del Taser.