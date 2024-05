Un uomo di circa 40 anni è stato aggredito questo pomeriggio nella propria abitazione in via Caracciolo ad Andria dal proprio cane, un pitbull. L’uomo è riuscito a chiudersi fuori dal balcone ed a chiamare i soccorsi arrivati immediatamente sul posto. Un intervento complesso per l’equipe sanitaria del 118 di Andria che ha richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco. Necessaria una scala ed il trasporto in basso con una speciale barella sino al trasferimento in Pronto Soccorso all’Ospedale Bonomo in codice rosso. Sul posto anche Polizia Locale di Andria e carabinieri. Necessario anche l’ausilio di specialisti per sedare l’animale e trasferirlo in un luogo sicuro.