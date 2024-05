Avete presente il gioco del nascondino? Non ci gioca di sicuro la Fidelis Andria, in vista del prossimo campionato di Serie D. I tifosi biancazzurri chiedono una squadra ambiziosa. Il presidente Giuseppe Di Benedetto risponde così.

Non è un mistero: Giuseppe Di Benedetto vuole affidare le chiavi del suo progetto ambizioso ad un tecnico che sa vincere e sa come si fa nel girone H di Serie D: Nicola Ragno.

La volontà di Di Benedetto è anche quella di coinvolgere nella Fidelis che verrà anche Giuseppe Scaringella, il tecnico che ha guidato l’Andria da capo-allenatore nel segmento finale dell’ultima stagione, sino alla semifinale playoff.

Sul fronte organico, ci saranno innesti di spessore, ma non è prevista una vera e propria rivoluzione.

Strategie biancazzurre, anche se al momento non esistono certezze e firme sui contratti: fiducia rinnovata ai giovani Cecere e Venanzio e al portiere Baietti, anche se quest’ultimo non giocherà più da under nella prossima stagione. Gli obiettivi per l’attacco sono tanti e tutti di livello alto per la categoria: da Nicola Loiodice del Team Altamura a Giancarlo Malcore del Cerignola, passando per gli attaccanti più prolifici dell’ultimo girone H, Da Silva del Gravina e Palermo del Martina, senza dimenticare Nicola Citro del Casarano. Tutti calciatori con cui c’è un dialogo già intavolato.

Il servizio.