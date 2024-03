In attesa di atti ufficiali che ancora non ci sono, resta alta l’attenzione sul nuovo ospedale di Andria. Ad alzare l’asticella dell’impegno ci pensa anche il consigliere regionale Fabiano Amati, presidente della I commissione bilancio dove è emerso il declassamento del nosocomio andriese da 2° a 1° livello.

Ieri ospite in città, per la presentazione dell’ultimo libro del leader del partito di Azione Carlo Calenda, il consigliere Amati ha voluto ribadire che l’ospedale di Andria dovrà essere di 2° livello anche in ragione del piano ospedaliero regionale che non è stato variato e per cui devono esserci ospedali di quella categoria in ognuna delle province pugliesi compresa la BAT.

Il servizio completo su News24.City.