Sarà presentato venerdì 15 marzo ad Andria, all’ex Mattatoio Comunale di via Canosa, il programma della 32esima edizione delle Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza per “curare il patrimonio raccontandolo”, in calendario il 23 ed il 24 marzo.

Un racconto corale e concreto che si fonda sulla partecipazione con l’unico obiettivo: conoscere e riconoscere il valore del patrimonio italiano per tutelarlo con il contributo di tutti. Raccontare il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese in 750 luoghi aperti in tutta Italia grazie a migliaia di volontari attivi da nord a sud della Penisola, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture.

La provincia BAT propone un viaggio poliedrico alla scoperta della sua storia tra natura e architettura, patrimonio urbanistico e culturale secolare delle comunità. Saranno proposte visite in luoghi solitamente poco noti di questo patrimonio storico, architettonico e culturale. Andria è tra le città protagoniste, con la visita all’Officina San Domenico; poi Spinazzola, con la visita ad un villaggio della Riforma Agraria nello spettacolare paesaggio murgiano; nella città di Corato a Palazzo di Città – ex convento di San Cataldo con il suo chiostro dagli archi ogivali tardogotici – unitamente al circuito cittadino dello Stradone pianificato da Camillo Rosalba e sulla Chiesetta di Santa Margherita, a Bisceglie, già bene nel circuito FAI.

Tutti i dettagli saranno illustrati nella conferenza stampa di domani 15 marzo alle ore 10.30 presso Ex Mattatoio Comunale in via Canosa ad Andria: interverranno il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’Assessora alla Cultura Emilia Tota, il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, l’Assessora alla Qualità Urbana Antonella Varesano, il Sindaco di Spinazzola Michele Patruno,

l’Assessore al Turismo Antonio De Sario e la capo Delegazione del Fondo per l’Ambiente Italiano della provincia Bat Giulia Mastrodonato