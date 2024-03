È il team composto anche dall’andriese Marialuisa Bafunno il vincitore al concorso teatrale indetto da “OperaLombardia”. Un progetto di regia de “La bohème” di Giacomo Puccini a cui hanno preso parte professionisti provenienti da Italia, Polonia, Spagna, Germania, Bulgaria, Malta, Romania ed Irlanda.

La prova finale e la proclamazione si è svolta lo scorso 4 marzo presso il Teatro Sociale di Como ed ha premiato “La scatola dei ricordi” tra ben 58 progetti candidati, squadra composta dalla regista e costumista andriese Maria Luisa Bafunno.

«Esplorando l’incanto di un’Opera come La Bohème, ci siamo inevitabilmente immersi nelle chimere, nell’amore e nella libertà spensierata che il giovane Puccini ci descrive mirabilmente» – racconta il team vincitore – «Nonostante i suoi soli 35 anni, una fase della vita che ci è familiare, sembra già rivolgere uno sguardo nostalgico verso il passato, interrogandosi su come poter commuovere il pubblico di ogni età attraverso la sua arte e parte delle sue esperienze personali.

Il senso di nostalgia per qualcosa che appartiene al passato e non ritornerà più è un’emozione universale, condivisa da tutti gli esseri umani. Per questo, ogni volta che ascoltiamo la musica de La Bohème, ci sentiamo coinvolti nella tragedia della morte di Mimì. È come se il compositore stesso volesse congedarsi dalla sua giovinezza. In questo modo, anche noi rivolgiamo un commovente addio alla nostra. Ciascuno di noi, indipendentemente dall’età, custodisce con gelosia alcuni ricordi. Questi diventano un rifugio sicuro in cui cercare conforto quando ci si sente smarriti, permettendoci di tenere a mente chi siamo e quali cambiamenti hanno influenzato la nostra storia personale».

Il loro progetto debutterà il prossimo 26 settembre al Teatro sociale di Como e poi seguirà una tournée negli altri teatri di OperaLombardia. Una possibilità per giovani artisti e artiste di rivelare professionalità e creatività mettendo in scena uno dei titoli del repertorio lirico più amati.