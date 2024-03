Il Centro Diurno per non autosufficienti R.E.M., in occasione della

Settimana del Cervello, organizza un evento aperto a tutti i cittadini

per illustrare l’importanza delle terapie non farmacologiche nel

trattamento delle demenze e di tutte le malattie neurodegenerative e

invecchiamento cerebrale.

Le demenze rappresentano una vera e propria emergenza sanitaria in

termini di crescita epidemiologica, anche perché a tutt’oggi non

esiste ancora una terapia farmacologica in grado di trattare

efficacemente questo tipo di malattie. Le terapie non farmacologiche

consistono nell’impiego di tecniche utili a rallentare il declino

cognitivo e funzionale, controllare i disturbi del comportamento e

compensare le disabilità causate dalla malattia.

In occasione dell’evento organizzato dal Centro Diurno il 12 marzo

sarà possibile avere informazioni dettagliate sulle tecniche non

farmacologiche in generale, provare dal vivo esercizi di stimolazione

cognitiva e ricevere consigli pratici di gestione della persona con

demenza.

Come partecipare

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Per info e prenotazioni contattare uno dei seguenti recapiti

telefonici: 0883/1984622 – 351/1542321

Dott.ssa Ilaria Ciliberti responsabile e coordinatrice del Centro Diurno ReM

Dott.ssa Luigia Superti psicologa e psicoterapeuta del Centro Diurno ReM

La Settimana del Cervello (Brain Awareness Week) è una celebrazione

fuori dal comune e dagli schemi. La sfida globale lanciata dalla Dana

Alliance for Brain Initiatives dà l’opportunità di concentrare

l’attenzione sulle scienze del cervello e sull’importanza della

ricerca in questo ambito. In Italia la Settimana del Cervello è

promossa da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica che

dal 2007 fa divulgazione dei più recenti studi del settore, attraverso

la raccolta degli eventi su questo sito web.