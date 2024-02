Domenica 11 febbraio 2024, memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes, si celebrerà la XXXII Giornata Mondiale del Malato.

“Non è bene che l’uomo sia solo”. Curare il malato curando le relazioni. È il tema del messaggio di Papa Francesco per la XXXII Giornata Mondiale del Malato. Partendo da un passo della Genesi (Gen 2,18), Papa Francesco ricorda che Dio creato l’uomo e la donna “per stare insieme, non da soli. L’esperienza dell’abbandono e della solitudine ci spaventa e ci risulta dolorosa e perfino disumana. Lo diventa ancora di più nel tempo della fragilità, dell’incertezza e dell’insicurezza, spesso causate dal sopraggiungere di una qualsiasi malattia seria”.

Nel concludere il messaggio il Papa sottolinea che “la prima cura di cui abbiamo bisogno nella malattia è la vicinanza piena di compassione e di tenerezza. Per questo, prendersi cura del malato significa anzitutto prendersi cura delle sue relazioni, di tutte le sue relazioni: con Dio, con gli altri – familiari, amici, operatori sanitari –, col creato, con sé stesso”.

La giornata è l’occasione per esprimere la condivisione della comunità ecclesiale alle persone che soffrono grazie alla testimonianza spirituale e vicinanza dei cappellani, diaconi, ministri straordinari della comunione, operatori pastorali della salute, dei volontari e delle associazioni. Tramite loro è l’intera comunità che è accanto, cura e conforta.

Gli appuntamenti:

11-12 febbraio 2024

Stazio del simulacro della Madonna di Lourdes

presso la Parrocchia Sacre Stimmate di Andria

Lunedi 12 febbraio 2024

-ore 17:00 momento di preghiera

a seguire la processione verso la chiesa cattedrale percorrendo il seguente itinerario:

Chiesa Sacre Stimmate; corso Cavour; viale Istria; via Duca di Genova; via Regina Margherita; via Porta Castello; piazza Vittorio Emanuele II; via Vaglio, piazza La Corte; chiesa Cattedrale.

-ore 18:00 celebrazione Eucaristica

presieduta dal Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi.