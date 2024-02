C’è anche il nome di una studentessa andriese tra i mille migliori alunni dell’Università di Padova. Un premio, “Mille e una lode”, assegnato a Letizia Conversano, neo laureata in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale.

Una passione, quella per le lingue e la traduzione in particolar modo, nata fin dagli anni di scuola superiore e accentuata dalle opportunità formative all’estero offerte dall’Istituto Alberghiero di Canosa. E poi l’opportunità di lavoro arrivata nel settembre del 2022 con una supplenza in una scuola di Abano Terme come docente di laboratorio di cucina, altra passione coltivata durante gli anni di scuola superiore. Un percorso tra alti e bassi in cui la studentessa andriese non ha mai perso di vista le sue due passioni: l’insegnamento in lingua e la cucina.

«Avevo 22 anni e quando mi sono seduta su quella cattedra ho sentito che quello era davvero il mio posto per cui avevo studiato fino ad all’ora». Un riconoscimento, quello assegnato dall’Università degli Studi di Padova che sta permettendo alla neo laureata di intraprendere una attività di tutoraggio su documenti di stage consegnati dagli studenti dal 2020 al 2022, comprendendo così le tendenze per le opportunità di formazione all’estero.

Al termine del percorso di studi la studentessa andriese lancia un messaggio ai giovani: «Realizzare un sogno è possibile, ma c’è bisogno di motivazione e passione nonostante le difficoltà del percorso. Il mio augurio è che tutti possano trovare la propria strada e che perseguano i loro obiettivi fino in fondo».