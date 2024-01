Domenica 28 gennaio 2024, l’associazione “Insieme per l’Africa” ha inaugurato la sua nuova sede in via E. Dandolo n. 50, ad Andria. L’evento è stato un momento significativo, segnato dalla presenza di illustri ospiti, tra cui S.E. Mons. Luigi Mansi e don Nicola de Ruvo, uno dei soci fondatori dell’associazione. La cerimonia ha visto la benedizione della nuova sede, con l’obiettivo di creare uno spazio accogliente per chiunque voglia avvicinarsi, con spirito collaborativo, all’opera di questa associazione nata nel novembre del 2004 con la finalità di dedicarsi all’assistenza socio-sanitaria e culturale in territorio africano.

S.E. Mons. Luigi Mansi: «È stata una delle primissime associazioni che ho conosciuto quando sono arrivato ad Andria. Il bene che si fa genera altro bene e fa crescere le popolazioni nel bisogno, ma fa crescere anche noi che viviamo nell’abbondanza e che non dobbiamo dimenticare di condividere il nostro benessere con chi è meno fortunato, operando con discrezione lontano dai riflettori ma con impatto significativo».

Dal 2004, l’associazione ha realizzato numerosi progetti in Africa grazie alla tenacia e alla costanza dei suoi soci fondatori, guidati dal presidente Emanuele Mastropasqua e da sua moglie Nina Miracapillo. L’impegno dei soci e il contributo di amici e sostenitori hanno permesso, in questi anni, la realizzazione di progetti in Etiopia, Uganda, Madagascar, Benin e Brasile. Pozzi, scuole, ambulatori medici e progetti agricoli sono solo alcune delle iniziative che hanno migliorato significativamente la vita di molte comunità africane e che continuano ad essere monitorati dall’associazione andriese.

La sindaca Giovanna Bruno, presente all’evento, ha sottolineato l’importanza di un’associazione che opera ad Andria per aiutare le popolazioni africane, definendola «segno di una grande attenzione verso problematiche che travalicano i confini cittadini e nazionali». La sindaca ha aggiunto: «Sono davvero riconoscente, come primo cittadino, di tanta sensibilità e nobiltà d’animo. È stato bellissimo ascoltare, tramite le testimonianze, di come il passaparola possa diventare contagioso, tante volte anche senza il supporto strutturato di istituzioni».

Il dott. Riccardo Matera: «Siamo felici per questo importante traguardo, raggiunto grazie alla tenacia e alla forza del presidente Mastropasqua e sua moglie Nina e di tanti amici che si sono uniti alla nostra associazione negli anni. Insieme per l’Africa oggi è cresciuta, ma abbiamo bisogno di riorganizzarla per sensibilizzare ancora di più la comunità e fare tanto di più nelle terre martoriate dalla guerra, dalla povertà. Pertanto, la sede di via E. Dandolo sarà aperta a chiunque vorrà avvicinarsi, supportarci e proporci iniziative».

Con le prossime celebrazioni per il ventennale, l’ass. Insieme per l’Africa si prepara a un futuro ancora più ricco di iniziative e di solidarietà, mantenendo viva la fiamma della generosità e dell’impegno per il bene comune.