Un 2023 concluso in bellezza per Pasquale Selvarolo, che ieri ha raggiunto per primo il traguardo della “We Run Rome” in 29′ 11″ assieme a Sofiia Yaremchuk tra le donne. Una 10 chilometri per le strade della Capitale che ha visto circa 8000 partecipanti.

«Una vittoria inaspettata per un anno che ha lasciato il segno e che mi ha fatto crescere come persona e come atleta. Un bilancio positivo che mi auguro possa essere la base per un 2024 che si preannuncia scoppiettante»- ha sottolineato l’atleta andriese.