La danza e lo sport a misura di tutti, favorendo l’inclusione e la socialità per ogni età. Parliamo dei progetti “Voliamo Insieme” e “La danza è vita”, vincitori degli avvisi pubblici “Quartieri” e “Inclusione” promossi da Sport e Salute S.p.A. e dal Dipartimento per lo Sport, approdati ad Andria con la collaborazione del CSI comitato BAT. I progetti vincitori sono stati presentati rispettivamente dall’A.S.D. Icaro e dall’A.S.D. Monton de Estrellas all’interno del Palasport di Andria. Per due anni queste due realtà andriesi offriranno corsi gratuiti di sport e danza a chi è meno fortunato, con l’obiettivo di promuovere modelli inclusivi nella comunità andriese.

L’ASD Icaro Andria con il progetto vincitore “Voliamo Insieme” proporrà attività sportive per bambini dai 3 anni in su e anche per i più grandi. Momenti di aggregazione che si svolgeranno nei quartieri Sant’Agostino, Sant’Andrea e San Valentino di Andria. E tanto altro ancora.

L’ASD Monton de Estrellas con il progetto “La danza è vita” offrirà attività gratuite di ginnastica, danza sportiva, danza sportiva paralimpica, calcio e pallavolo.

Il servizio.