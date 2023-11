«“Se sei donna e subisci violenza chiama questo numero: 1522”. Con questo testo stampato sullo scontrino di un panificio di Monte Sant’Angelo, il titolare contribuirà dai prossimi giorni a divulgare il numero verde nazionale del centro antiviolenza. Un modo semplice per contrastare il terribile fenomeno della aggressività nei confronti delle donne». Lo scrivono in una nota Gianluca Grumo e Antonio Nespoli rispettivamente consigliere comunale e commissario cittadino di Azione.

«Un messaggio “quotidiano” che potrà raggiungere tutte le donne con una certa discrezione ma, allo stesso tempo, con enorme efficacia. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023, che si celebrerà il prossimo 25 novembre, apprezzando la lodevole iniziativa messa in campo da questo panificatore, ci permettiamo di suggerire all’Amministrazione Comunale di Andria e agli amministratori degli altri paesi della Sesta Provincia, la promozione di iniziative simili coinvolgendo il maggior numero di attività commerciali del nostro territorio, al fine di emulare un semplice e significativo gesto, anche alla luce degli ultimi angoscianti episodi di cronaca nazionale e locale, come nel caso del 17enne denunciato ad Andria dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni, avvenuta per strada e in pieno giorno.

Questi gravi episodi colpiscono anche per l’età dei protagonisti e ci pongono di fronte ad una grande responsabilità sociale.

È evidente che investire sull’educazione delle giovani generazioni rappresenta, senza dubbio, una priorità anche per la nostra comunità locale, così come non è più procrastinabile l’adoperarsi per una sana formazione alla genitorialità, riflettendo in un’ottica soprattutto di prevenzione, oltre che di contrasto.

Su queste battaglie, come forza politica, saremo sempre a fianco di chi si adopererà in modo serio e tangibile».