«Cresce il gruppo dell’UDC nella Provincia Bat e precisamente nel comune di Andria, grazie al lavoro inclusivo del Consigliere Regionale Dott. La Notte Francesco, l’UDC avrà la sua presenza nella città di Andria». Inizia così una nota del consigliere regionale La Notte dopo il conferimento di diversi incarichi al gruppo andriese dell’UDC.

«Formulo i miei più sinceri auguri di buon lavoro all’amico Riccardo Frisardi riconfermato Segretario Cittadino e a tutti i componenti dell’UDC – dice La Notte – mettendo in evidenza come sia necessario, in questo momento storico/politico, la necessità di avere un partito moderato, un partito di centro, composto da uomini e donne pronti a mettersi in gioco, per il bene della nostra comunità».

Di seguito l’organigramma e la composizione dell’UDC città di Andria.

Segretario Cittadino: Riccardo Frisardi

Vice Segretario Cittadino: Franco Monticelli

Responsabile alle attività produttive, marketing territoriale, agricola e turismo: Sabino Vecchietti

Bilancio e programmazione economica: Marco Cernigliaro

Politiche sociali, pubblica istruzione e sanità: Nicola Scamarcio

Innovazioni tecnologiche, politiche giovanili e sistemi informatici: Marco Tondolo

Urbanistica, edilizia privata e rigenerazione urbana: Davide Malcangi

Lavori pubblici, manutenzione e patrimoni: Francesco Palumbo

Responsabile Femminile : Alessandra Sibio