Sono ben tre gli appuntamenti settimanali del progetto Asto.lab.io di Punti Cardinali, realizzato dal comune di Andria – Assessorato al futuro, il progetto sperimentale dell’Agenda per il Lavoro della Regione Puglia nato per diffondere la cultura dell’orientamento, promuovere la sostenibilità dell’occupazione e migliorare la qualità dei servizi per il lavoro per lavoratori e studenti di ogni ordine e grado.

L’obiettivo di Punti Cardinali è quello di creare una “comunità orientativa educante” che possa intercettare le esigenze del territorio in termini di domanda/offerta di lavoro attraverso percorsi orientativi di qualità per l’intero arco di vita dei cittadini.

Il primo appuntamento, previsto per mercoledì 27 settembre alle ore 19:00 presso l’Officina San Domenico, sarà l’occasione per presentare i corsi previsti dal progetto Reskill To Work di Meridia Formazione, finanziati dalla Repubblica Digitale e totalmente gratuiti, destinati a 300 giovani tra i 18 e i 35 anni che non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione. I corsi verteranno sugli ambiti della sicurezza informatica, digital marketing/analyst e UX design, con un approccio metodologico improntato sullo sviluppo delle competenze e della persona, finalizzato al ricollocamento in ambito Information and Communication Technologies.

Il progetto è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it.

Giovedì 28 settembre, dalle 08:00 alle 14:00, presso la Biblioteca Comunale si svolgerà il secondo Job Day degli otto previsti dal progetto Punti Cardinali. Gli esperti che si alterneranno durante le conferenze previste tratterano le tematiche attinenti alle Digital Careers: il lavoro al tempo di internet e si rivolgeranno agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Andria coinvolti nel progetto. I Job Days sono infatti Giornate di orientamento al lavoro di carattere prevalentemente informativo in cui gli attori principali del mondo del lavoro forniranno indicazioni circa i fabbisogni delle imprese e le tendenze occupazionali. In questa occasione interverranno realtà di successo nel settore alimentare e non solo come Celero.it e MTM Project azienda leader nel settore della realtà virtuale. A completare il quadro degli interventi ci saranno gli esperti di IFOA, ente di Formazione, nato dalla volontà delle Camere di Commercio, e Agenzia per il lavoro, un binomio che ci permette di offrire percorsi di crescita, formazione, professionalizzazione e programmi di inserimento nel mondo del lavoro. La giornata sarà anche l’occasione per presentare alla platea l’innovativo progetto di Sexjujube, innovativo progetto di sexy shop inclusivo rivolto anche al mondo della disabilità.

Sempre Giovedì 28 settembre, alle ore 17:30 presso il Museo diocesano San Riccardo, verranno presentati i corsi dell‘Its Academy Puglia Marketing e Design. Questi percorsi biennali, a numero chiuso per garantire una formazione altamente personalizzata, forniranno ai partecipanti una base solida per intraprendere una carriera lavorativa di successo come Assistant Store Manager e come E-commerce and sales manager. Il biennio di attività di formazione-lavoro prevede 1000 ore di istruzione teorica, pratica e laboratoriale approfondita, accompagnate da 800 ore di stage presso le aziende selezionate, al fine di applicare le conoscenze in situazioni reali. Al termine del corso, si conseguirà il Diploma di Tecnico Superiore, equivalente al 5° livello EQF (European Qualifications Framework), che attesterà la preparazione innovativa e la competenza tecnologica nell’area vendite.Un valore aggiunto di questi corsi è la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche e relative alla sicurezza sul lavoro durante il percorso formativo. Queste certificazioni arricchiranno il profilo professionale e aumenteranno le prospettive di carriera nel settore competitivo del retail.

E’ un’opportunità gratuita e aperta a tutti, senza restrizioni legate all’età, ma richiede un processo di selezione a causa del numero limitato di posti disponibili. ITS Academy PUMA è impegnata a fornire un’istruzione di alta qualità e a preparare esperti per le sfide del mondo professionale, un’opportunità unica per coloro che aspirano ad una carriera manageriale nell’area delle vendite. I nuovi percorsi per Assistant Store Manager e per E-commerce and sales manager, che rappresentano un’opportunità educativa e lavorativa straordinaria per professionisti nel campo della innovazione dei processi di vendita. Entrambi i corsi, interamente finanziati dalla Regione Puglia e dal MIUR, sono aperti a candidati di tutte le età e offrono una formazione professionalizzante di alta qualità in un ambiente accademico e aziendale di prestigio.