Riceviamo e pubblichiamo una nota di Benedetto Miscioscia, coordinatore regionale di Fareambiente e presidente del Laboratorio verde di Andria:

«Nell’ambito dell’iniziativa “Ogni Ape Conta”, legata alla Giornata Mondiale delle Api” istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2017, il 25 e il 26 settembre 2023, il Laboratorio Verde Fareambente di Andria in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, promuovono il Progetto “Tutela della Biodiversità” rispettivamente agli alunni dell’istituto comprensivo Imbriani-Salvemini e della Scuola Secondaria di I Grado P. Nicolò Vaccina. Un progetto, che ha visto coinvolto anche il 7° circolo didattico Giovanni Paolo II di Barletta nella giornata del 22 u.s., che punta ad illustrare agli alunni, l’importanza fondamentale del ruolo svolto dalle api per la salvaguardia del nostro ecosistema e dell’inestimabile valore della biodiversità che madre natura nel corso di milioni di anni ha creato, grazie anche al contributo di questi preziosi insetti che garantiscono la sopravvivenza di molte specie di piante, alla base della nostra alimentazione. Infatti, premesso che la riproduzione di circa l’88% delle piante selvatiche in fiore del mondo dipende dall’impollinazione degli insetti, è bene evidenziare che circa il 70% delle 115 principali colture agrarie mondiali, si avvantaggiano dell’impollinazione di questi imperdibili insetti della famiglia degli Apidae, per la produzione dei propri frutti. E’ bene ricordare, che in Europa la produzione di circa l’80% delle 264 specie coltivate, dipende dalla vitale attività degli insetti impollinatori.

Un’iniziativa, dichiara il presidente del Laboratorio verde di Andria nonché coordinatore regionale di Fareambiente dott. Benedetto Miscioscia, realizzata grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0 che con la partecipazione dei propri soci, pone attenzione al tema e ne promuove la sensibilizzazione nelle scuole a favore delle nuove generazioni contro il degrado e la perdita degli habitat naturali, per invogliarle a sviluppare per il futuro, azioni sostenibili e costruttive per dare vita ad una cittadinanza più responsabile e proattiva a difesa degli equilibri di madre natura e a tutela dell’ambiente più in generale».