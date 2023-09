“Per chi fa i propri bisogni qui è stato utilizzato un disinfettante potente per pulire e può provocare la morte di chi lo annusa in tre giorni”.

È il cartello esposto nei pressi di una abitazione in Viale Pietro Nenni, ad Andria. Una reazione che sembra però andare contro e punire gli animali stessi e non i loro padroni che abbandonano i bisogni sui marciapiedi non curanti del rispetto e della pulizia delle strade e dei luoghi pubblici. Veleno che potrebbe essere pericoloso anche per i tanti bambini che ormai da qualche giorno percorrono quelle strade per raggiungere la scuola.

Dopo numerose segnalazioni, chiaramente non solo da parte di padroni di animali, ieri mattina sono intervenuti gli operatori per una sanificazione generale della zona.