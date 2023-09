Segnano quattro diversi calciatori e la Fidelis cala il poker al “Comunale” di Palma Campania dopo una gara condotta con grande autorità. In vetrina nuovamente gli under biancazzurri con Sasanelli e Cecere nuovamente grandi protagonisti nel corso del match. Solo un cambio per Farina con Pollidori al posto di Telera in difesa per il resto tutto identico alla gara vinta in casa contro il Nardò. Strambelli, Sasanelli e Scaringella in avanti. Stesso modulo per il tecnico Sarnataro con il 4-3-3 ed in attacco il recuperato Puntoriere al fianco di Potenza e D’Angelo. La gara non decolla nei primi minuti complice anche il gran caldo anche se i ritmi restano piuttosto buoni. Strambelli da destra prova un pallonetto che non sorprende Moccia. Dall’altro lato è Potenza a fare tutto da solo sino alla conclusione che Baietti para. Donida si immola per due volte attorno alla mezz’ora prima su Puntoriere e poi su Carotenuto, mentre dagli sviluppi di un corner è Schiavino a non inquadrare la porta. La spinta iniziale della Palmese si esaurisce qui. E la Fidelis trova subito il vantaggio poco oltre la mezz’ora: Strambelli disegna calcio e serve Sasanelli bravissimo a portare avanti la palla con il petto ed a fulminare Moccia con un tiro preciso e potente. Terzo gol in due gare per il giovanissimo classe 2004 della Fidelis.

Giambuzzi ci prova dalla distanza, mentre è Strambelli allo scadere molto più pericoloso con un tiro che Moccia deve deviare in corner. Ma al terzo minuto di recupero ecco il raddoppio prima del duplice fischio dell’arbitro: Sasanelli è caparbio a tener palla a destra, cross centrale e Cecere di controbalzo batte alla perfezione Moccia sul palo più lontano. E’ il secondo centro per il centrocampista classe 2005 dei biancazzurri. Non c’è tempo di festeggiare che rientrati dagli spogliatoi la Fidelis cala il tris: questa volta è la sponda aerea di un inesauribile Donida a mettere Scaringella nelle condizioni di superare Moccia con un perfetto tocco sotto misura. Prima gioia anche per l’attaccante ex Barletta. Strambelli fa tutto bene a destra, palla alta. Cecere ci prova dal limite, sfera fuori di un soffio. Sempre Fidelis in proiezione offensiva nonostante i diversi cambi operati da Farina. Ed un nuovo entrato, Martinez, poco oltre la mezz’ora cala il poker con un perfetto tiro sull’angolo opposto dopo una sponda di Burzio. Il gol manda in archivio il match anche se la Palmese con il suo miglior uomo interrompe l’imbattibilità di Baietti a meno di dieci minuti dal termine con un perfetto tiro a giro. Burzio si divora il pokerissimo su assist di Quitadamo, sfera intercettata da Moccia in disperata uscita. La Fidelis conquista il secondo successo consecutivo e domenica affronterà una nuova trasferta questa volta sul campo del forte Casarano.