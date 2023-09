Proseguono i lavori di riqualificazione di Largo Giannotti, nell’ambito del processo di rinnovamento del centro storico andriese. A dichiararlo è l’assessore al Quotidiano, Mario Loconte, il quale offre un aggiornamento delle lavorazioni.

«Sono completati da pochi giorni i lavori di scavo e sostituzione di tutti i sotto servizi, acqua e fogna, relativi al tratto di via Giannotti e piazza Melillo. Questa fase ha richiesto particolare attenzione per via della natura del sottosuolo e della necessaria e puntuale gestione delle utenze private lungo il tratto. Seguiranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi, rigorosamente in pietra e la sostituzione dell’asfalto con il posizionamento di nuove lastre di pietra lungo il tratto di via Giannotti e l’integrazione delle vecchie basole in piazza Melillo. Ai vari residenti, chiediamo particolare comprensione nella fase successiva, in quanto la realizzazione della pavimentazione nei tratti pedonali e carrabili comporterà inevitabili disagi lungo gli accessi alle residenze e ai garage pur regolarmente dotati di passo carrabile.

Il progetto, ricordiamo, prevede l’integrale sostituzione dell’asfalto sull’intero tratto carrabile di via Giannotti con lastre di pietra, il recupero con integrazione delle vecchie basole vulcaniche in piazza Melillo e la realizzazione di 5 piazzole digradanti composte da prato verde e pavimentazione in calcestruzzo architettonico ad effetto sasso lavato lungo il largo centrale. Andiamo avanti con l’obiettivo di restituire, in tutte le piazze in cui sono in corso gli interventi di riqualificazione, spazi ai cittadini per favorire la socialità e vivere appieno il senso compiuto del termine Piazza, luogo di relazioni del quartiere».