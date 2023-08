Una rete di produttori, contadini e trasformatori che si incontrano e animano luoghi dove fare la spesa, conoscersi e mangiare in compagnia. Un mercato gestito da una comunità, con valori e regole condivisi. A questo aspira il secondo esperimento di Mercato Contadino della città di Andria, che si terrà il 15 settembre dalle ore 17.00 alle ore 23.00.

L’appuntamento si caratterizzerà per una nuova ubicazione, nel cuore della Villa Comunale “G. Marano”, nonché per alcune novità come momenti di condivisione, sensibilizzazione e formazione per grandi e piccini.

Lo spirito che anima il Mercato Contadino è raccogliere cibi e vini buoni per il palato, puliti per l’ambiente e giusti per le persone. A trovare spazio – in forma gratuita e negli stalli messi a disposizione dall’organizzazione – saranno solo prodotti locali e di stagione, proposti solo da chi produce quello che vende; le vendite inoltre saranno accompagnate da momenti di animazione e laboratori di educazione alimentare.

L’istituzione del Mercato Contadino ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L’imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

“Il Mercato Contadino non è solo un altro modo di fare acquisti, ma è una vera e propria esperienza di comunità – ha affermato Daniela Di Bari, assessora alla Bellezza -. Tornare a incontrare il produttore significa riscoprire la bellezza della relazione e del valore del prodotto: far sì che l’esperienza di acquisto sia arricchita da informazioni sulla bontà del cibo che stiamo scegliendo. Proprio come succedeva alle nostre nonne, ognuna con il proprio venditore di fiducia. Per dar vita a questo appuntamento è stato scelto un luogo di comunità e ritrovo, la Villa Comunale, affinché sia anche l’occasione per incontrarsi, darsi appuntamento e scambiarsi consigli, ricette ed esperienze.

Per continuare nella sua missione, il Mercato Contadino si arricchisce anche di momenti di animazione e laboratori di educazione alimentare, che coinvolgeranno grandi e piccini. Insomma, numerose sono le novità per questa seconda edizione del Mercato Contadino, che continua a crescere per diventare una vera e propria festa del buon cibo per tutte le età”.

La domanda di partecipazione e le linee guida per potersi candidare all’evento, per poter essere presenti con i propri prodotti nel giorno del mercato o partecipare alle attività sono presenti sul sito del Food Policy Hub all’indirizzo https://andriafoodpolicyhub.it/news/farmer-s-market-mercato-contadino-il-15-09-2023 o sul sito del Comune di Andria