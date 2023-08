Margherita di Savoia piange una giovane vita. Giuseppe Ditrani, 32 anni, è morto dopo un’incidente stradale avvenuto nella zona di Città Giardino domenica pomeriggio, attorno alle 13.30. Il giovane era a bordo del suo monopattino elettrico quando per cause tutte da chiarire si è scontrato con una Lancia Delta che pare provenisse dalla parte opposta. Il 32enne ha sbattuto con violenza sul parabrezza del veicolo con alla guida un 27enne di San Ferdinando di Puglia. Disperata la corsa in ospedale. Giuseppe Ditrani, per tutti “Peppe”, parso gravissimo sin da subito, è morto poco dopo il suo arrivo al “Bonomo” di Andria per le gravi lesioni riportate. Negli attimi concitati dopo l’arrivo all’ospedale andriese, il fratello del giovane salinaro, un uomo di 30 anni, ha provocato danni ad un vetro del Pronto Soccorso, tra la sala d’attesa e la zona triage. Lo avrebbe preso a pugni sino a frantumarlo. È servito l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Margherita di Savoia per i rilievi. Saranno loro a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul quale la Procura di Foggia sta coordinando le indagini per capire cosa sia successo. Nei pressi del luogo dello scontro ci sarebbe anche una telecamera di videosorveglienza che potrebbe aver immortalato quei tragici istanti. Al vaglio anche la posizione del 27enne di San Ferdinando, alla guida dell’auto, che potrebbe rispondere di omicidio stradale. La magistratura valuterà, inoltre, la posizione del 30enne fratello della vittima per il grave episodio al Pronto Soccorso di Andria.