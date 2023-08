«Mentre il Sindaco Bruno, in una recente intervista sulla stampa, è palesemente in imbarazzo nel raccontare l’estate ad Andria e ad affrontare il tema dei “grandi eventi” (in assenza di qualsiasi forma di iniziativa in città durante l’intero periodo estivo!) e millanta ancora possibilità di ospitare il G7 (mentre era già stata annunciata un’altra zona della Puglia), i cittadini andriesi vivono la realtà». Inizia così una lunga nota di Andrea Barchetta e Sabino Napolitano rispettivamente consigliere comunale e commissario cittadino di Fratelli d’Italia Andria.

«La realtà che prevale sempre sulla demagogia e su un’immagine fittizia della città che si vuole far trasparire: ai cittadini andriesi stanno giungendo in questi giorni gli avvisi di pagamento della TARI 2023 – dicono ancora da Fratelli d’Italia Andria – Uno spiacevole regalo di mezza estate: la tassa vede altri aumenti, in alcuni casi anche del 20-30%. Ma non solo: vi è la beffa degli avvisi di pagamento recapitati oltre il 31 luglio, indicata come data ultima per il pagamento di un’unica soluzione. L’amministrazione è stata in grado di prevedere delle (modeste) agevolazioni solo grazie al sostegno del Governo, come accaduto lo scorso anno con il “Fondone Covid”, mentre la fantomatica “TARI sociale”, quest’anno, è già sparita! – denunciano in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia dott. Andrea Barchetta e il Commissario cittadino dott. Sabino Napolitano – Prendiamo atto che secondo il Sindaco Bruno come fino al 2018 la sporcizia dipendeva dall’amministrazione ora, invece, è solo l’inciviltà dei cittadini a determinarla con l’aumento tari che però corrisponde anche ad un aumento sporcizia della città».