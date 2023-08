E’ stata presentata venerdì la campagna di comunicazione, della Provincia BAT, dal titolo “Il Paesaggio si fa cultura”. Un progetto di promozione della cultura del paesaggio e di riflessione della tutela come azione attiva basata sulla partecipazione dei cittadini, dei tecnici e degli addetti al settore. L’iniziativa della Provincia di Barletta Andria Trani si inquadra nel rispetto della Convenzione Europea del Paesaggio ed ha coinvolto gli ordini professionali tra cui quello degli Architetti della sesta provincia pugliese. Un coinvolgimento attivo spiegato anche durante la conferenza stampa di presentazione dal Presidente dell’Ordine Arch. Andrea Roselli: «Il paesaggio si fa cultura un claim che deve farci riflettere. Oggi più che mai il paesaggio che circonda le città deve essere rispettato, tutelato, migliorato. Per far questo bisogna innanzitutto capirlo e studiarlo. Poi – spiega ancora l’Arch. Andrea Roselli – dobbiamo acculturarci di paesaggio perché questo non è costituito soltanto da natura ma porta con se i segni dell’intervento dell’uomo raccontando quindi la storia e la memoria del paesaggio stesso nel tempo».

E gli architetti, con la loro professione e professionalità, non potranno che lavorare in questo campo grazie anche all’interazione costante con le istituzioni come, per esempio, la Provincia BAT: «Il ruolo degli architetti si rivela più che mai necessario nella conoscenza del paesaggio – spiega l’Arch. Roselli – nella tutela e dove possibile anche nella capacità di intervento sul paesaggio stesso. Noi come ordine degli Architetti BAT già collaboriamo con la Provincia BAT attraverso l’arch. Mauro Iacovello. Per esempio tra le buone pratiche c’è quella di organizzare concorsi di progettazione in due fasi sul territorio della sesta provincia affinchè si abbiano progetti innovativi e che nello stesso tempo possano essere controllati sotto il profilo della tutela e del rispetto del paesaggio stesso».

Alla conferenza stampa di presentazione di ieri nella sede della Provincia BAT in Piazza San Pio X ad Andria assieme al Presidente Bernardo Lodispoto, presente anche la Regione Puglia e la Soprintendenza Archeologica, delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta andria Trani e Foggia con l’Arch. Anita Guarnieri oltre alla Direzione regionale Musei Puglia.