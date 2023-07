Coordinata dal presidente Renato Perrini, si è riunita la Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. All’ordine del giorno la richiesta della consigliera Di Bari per l’audizione del Presidente della Federazione Antiracket Puglia, del Presidente di Confindustria Puglia, di un rappresentante di Confcommercio Puglia, del Presidente di CNA Puglia, del Presidente di Confartigianato Puglia, del Sindaco di Andria, del Procuratore capo di Trani, del legale rappresentante di Casambulanti e di Unionecommercio sul tema della legalità e sicurezza urbana nella città di Andria, anche alla luce degli ultimi eventi del 23 giugno scorso.

Tracciata una situazione di grande fragilità del territorio, sul quale impatterebbero eventi legati tanto a soggetti collegati con la mafia garganica che una diffusa microcriminalità, in grado di proporsi soprattutto alle fasce più giovani quale alternativa alla mancanza di lavoro o di prospettive di miglioramento nel medio periodo. Forte la preoccupazione che in questo terreno di coltura possa rafforzarsi un’organizzazione ben più pericolosa dell’attuale.

Si chiede il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine, che necessitano di personale (secondo gli intervenuti, a parità di popolazione con quella che risiede in provincia di Brindisi, nella BAT vi sarebbe il 50% di uomini e donne in divisa) e poi cultura e tecnologie. Cultura perché l’educazione alla legalità non può cominciare alle superiori, quando l’orizzonte di molti è già tracciato, ma fin dai primi anni della scuola elementare. E Tecnologia, che porti anche nella zona industriale di Andria, ad esempio, la rete internet: quasi del tutto assente proprio dove dovrebbero sorgere opifici e laboratori, fabbriche e piccole imprese che oggi come oggi non potrebbero neanche pensare di dotarsi di telecamere di sorveglianza, magari collegate con le stazioni di Carabinieri e Polizia.

La Commissione tornerà a riunirsi per poter audire il sindaco, oggi assente per impegni precedenti, mentre chiederà ai Procuratori delle province pugliesi di essere ricevuti per creare occasioni di incontro e mostrare la piena volontà della Regione alla più concreta collaborazione. Oltre al presidente Perrini, sono intervenute nel dibattito le consigliere Di Bari e Ciliento