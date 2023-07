«L’ultimo attentato contro un’attività commerciale di Andria è stato il 23 giugno scorso, a distanza di poco più di due settimane la Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, da me presieduta, ha voluto ‘metterci la faccia’ e stare accanto ai commercianti andriesi e della BAT invitandoli proprio in Commissione per ascoltare dalla loro voce cosa la politica può fare per stare al loro fianco attivamente». Inizia così la dichiarazione del presidente della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, Renato Perrini, a margine delle audizioni delle associazioni di categoria dei commercianti dopo gli attentati dinamitardi ad Andria.

«L’ascolto di Claudio Sinisi della Confcommercio Puglia, Francesco Sgerza della Confartigianato Puglia, di Vincenzo Minenna dell’Unionecommercio e di Savino Montaruli di Casambulanti, è servito in primo luogo per dare un messaggio chiaro: la politica, almeno quella regionale, è accanto alla categoria, ma soprattutto alle vittime delle estorsioni perché solo facendo squadra si contribuisce a costruire anche quel coraggio che serve per denunciare. Ma l’audizione è servita anche per comprendere la necessità che vi siano più forze dell’ordine sul territorio, per questo motivo ci confronteremo direttamente con chi sul territorio rappresenta il Governo, vale a dire i prefetti. La Commissione ha infatti deciso di andare a trovarli nelle loro sedi istituzionali, e inizieremo proprio con quello della BAT, perché tutta la Politica sia impegnata in prima battuta contro la criminalità e la mafia pugliese».

«La Commissione è stata aggiornata per ascoltare il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, e il procuratore capo Renato Nitti».