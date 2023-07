La Polizia Locale di Andria, a seguito di alcune segnalazioni ricevute nelle scorse settimane, ha compiuto un sopralluogo in un’autorimessa insieme a personale del servizio veterinario dell’Asl Bat per accertare la presenza di cani in condizioni disagiate. I due animali erano tenuti in pessime condizioni sotto il profilo fisico e non adeguatamente nutriti, legati ad una catena e in situazione igienica precaria.

I due proprietari dell’autorimessa sono stati denunciati ai sensi dell’articolo 81 e 727 comma 2 del Codice Penale per maltrattamenti animali.