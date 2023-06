Si terrà sabato 1 luglio 2023, alle ore 19, l’inaugurazione della nuova Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sorta in via Ponchielli, affiancandosi e integrandosi alla Chiesa storica.

Una nuova e significativa struttura collocata in uno dei quartieri più grandi di Andria che, nell’ultimo decennio, ha vissuto una forte espansione urbanistica, oltre che l’aumento del numero di abitanti, principalmente giovani coppie. Difatti, ad oggi, il quartiere parrocchiale conta oltre 8.000 persone.

«Primo elemento che balza agli occhi dell’osservatore è la forma della copertura della nuova Aula Liturgica, con un elemento a profilo parabolico che raccorda l’edificio storico con il suolo, in modo non invasivo ma rispettoso dello stile architettonico preesistente del complesso parrocchiale. L’impianto della nuova Chiesa – unico nel suo genere nel territorio diocesano, aggiunge il parroco don Adriano Caricati – vede articolarsi l’assemblea liturgica intorno all’altare e all’ambone secondo l’insegnamento conciliare che vede il Popolo di Dio nutrito alla mensa della Parola e del Pane di Vita».

«La novità, presentata dalla nuova Aula liturgica, è la disposizione dei poli liturgici (ambone e altare) collocati sullo stesso asse, l’uno di fronte all’altro. In tal modo – aggiunge il parroco Caricati – si realizza plasticamente quanto affermato dalla Costituzione Conciliare Dei Verbum al numero 21: “La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli.»

I lavori, conclusisi nel giugno 2023, hanno visto un momento significativo nella “posa della prima Pietra”, il 13 settembre 2020, collocata nel luogo dell’erigendo altare e benedetta da Papa Francesco, il 2 settembre precedente, in Udienza Generale presso il cortile di San Damaso, in Vaticano, alla presenza del Vescovo di Andria Luigi Mansi, e di una rappresentanza della comunità parrocchiale.

Un evento forte e significativo per la comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, che vede il compimento di un rinnovamento strutturale che ha interessato anche gli ambienti per la pastorale, negli anni precedenti.

La Celebrazione della dedicazione sarà presieduta dal Vescovo Luigi Mansi e vedrà la partecipazione dei progettisti e delle maestranze che hanno seguito i lavori, insieme a tutta la comunità parrocchiale.

La dedicazione rappresenta il momento culminante dei festeggiamenti parrocchiali, iniziati nelle settimane precedenti e che hanno coinvolto i giovani e adulti della comunità, in occasione della Festa Liturgica del Sacro Cuore di Gesù e degli incontri preparatori che hanno illustrato il progetto della nuova Chiesa.

L’Oratorio Estivo, sul tema “La strada delle Meraviglie” invece, ha coinvolto bambini, ragazzi e famiglie, nel cogliere la bellezza dello stare insieme e la necessità di un rinnovamento non solo strutturale ma anche comunitario. Infatti, «in occasione della conclusione dell’oratorio, venerdì 30 giugno, un intero pomeriggio è stato dedicato a raccontare ai bambini e ragazzi come l’arte, prendendo spunto dagli elementi iconografici presenti nella nuova Chiesa – afferma il vicario parrocchiale don Michele Leonetti – può essere via privilegiata per l’evangelizzazione.»

A conclusione della serata, è inaugurata la mostra permanente sulla storia dei 70 anni della comunità parrocchiale.

Domenica 2 luglio, i festeggiamenti si concluderanno con la tradizionale processione per le vie del quartiere preceduta dalla Celebrazione Eucaristica comunitaria nella nuova Chiesa. A seguire la band musicale cittadina “I consonanti”, allieterà la serata di festa in oratorio, durante la quale sarà possibile degustare prodotti tipici del territorio.