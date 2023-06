Pomeriggio movimentato nelle campagne di Andria, nella giornata del 19 giugno, precisamente in contrada “Torricciola”, dove una guardia campestre, di servizio per il controllo del territorio rurale, ha brillantemente sventato un furto di pesche, ammontanti ad oltre mezzo quintale, già immesse nei rispettivi recipienti e pronte per essere portate via.

All’arrivo dell’autovettura di servizio del locale Consorzio, i tre malfattori, tutti andriesi, sono stati sorpresi all’interno del fondo di un associato e successivamente bloccati dalla Guardia Campestre, costretta anche ad affrontare una iniziale resistenza.

A tal proposito, il Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare sui veicoli utilizzati dal personale dipendente, con riguardo alla salvaguardia dell’incolumità delle stesse Guardie, ha installato sui veicoli di proprietà consortile una moderna ed all’avanguardia apparecchiatura di videosorveglianza del tipo “Dash Cam”, in dotazione alle Forze dell’Ordine, finalizzata a prevenire, impedire o comunque ostacolare atti illeciti o criminosi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Del tentativo di furto è stato immediatamente informato il proprietario per la consegna della refurtiva, mentre sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per i rituali accertamenti, informati dalla Centrale Operativa del Consorzio.