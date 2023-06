Un ospedale veterinario pubblico in ognuna delle sei province pugliesi. E’ la mozione approvata ieri dal Consiglio Regionale della Puglia per garantire assistenza sanitaria agli animali con l’obiettivo di prevenire i fenomeni di randagismo, abbandono sul territorio e tutelare la loro salute.

La mozione è stata presentata dal consigliere regionale di Italia Viva Massimiliano Stellato nel 2021 ed è arrivata al Consiglio Regionale solo dopo due anni. In essa si chiede al Presidente e alla Giunta regionale di adoperarsi per la realizzazione dei presidi sanitari per animali, anche attraverso il criterio amministrativo dell’autofinanziamento.

«Le cure degli animali – ha dichiarato Stellato – oggi sono prevalentemente affidate alla libera professione dei veterinari ed a strutture private. L’assistenza veterinaria pubblica, oltre a rispondere ad un criterio di equità sociale, è un vero e proprio obiettivo di salute pubblica. Inoltre le cure veterinarie non sono comprese nei Lea (livelli essenziali di assistenza) della Puglia e spesso, non sono accessibili a tutti. Da qui la necessità, non più rinviabile, che ad occuparsene sia la Regione Puglia, attraverso la costruzione di strutture sanitarie pubbliche. Perché la Puglia – conclude Stellato – recepisce l’art. 13 del Trattato di Lisbona e riconosce gli animali quali esseri senzienti».

La mozione rappresenta un primissimo passo di un lungo percorso per la realizzazione del progetto di assistenza sanitaria degli animali.