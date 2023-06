Un incendio ha interessato una vettura questa mattina in via Antonio Da Villa nei pressi della Sp 13 ad Andria. Necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco arrivata rapidamente sul posto per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza di tutta l’area interessata dall’evento. Nessuna persona e nessun’altra autovettura risultavano coinvolte dall’incendio.

