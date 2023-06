La Polizia Locale intensifica i controlli sulle biciclette elettriche e monopattini.

Potenziati i controlli da parte della Polizia Locale per garantire la sicurezza stradale.

Gli agenti della Polizia Locale hanno espletato servizi specifici per contrastare quei comportamenti scorretti legati alla guida dei veicoli elettrici, bici e monopattini, che mettono a rischio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada. Sono stati elevati 15 verbali per violazione dell’Ordinanza n. 117 e per violazione art. 182 C.d.S.. I controlli continueranno nei prossimi giorni.

«Si ricorda – spiega la Polizia Locale – che i monopattini elettrici venduti dopo il 30 settembre 2022 devono inoltre essere dotati di indicatori di svolta e di freni su entrambe le ruote. Quelli in circolazione da prima, devono essere adeguati entro il 1° gennaio 2024. Inoltre da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, i conducenti dei monopattini elettrici hanno l’obbligo di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Si può guidare il monopattino elettrico al compimento del 14esimo anno di età e con l’obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni. I ciclisti devono procedere su unica fila e comunque mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia e mani e reggere il manubrio almeno con una mano. È vietato trasportare altre persone sul velocipede almeno che lo stesso non sia appositamente costruito ed attrezzato. Inoltre si ricorda che nelle aree pedonali vige l’Ordinanza Sindacale di divieto di transito per questi specifici veicoli».