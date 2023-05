Quasi 100mila follower su tiktok e 13 mila su Instagram: sono i numeri social di Cristian Coratella e Francesca Losappio, conosciuti sul web come “Scicca69”, due giovanissimi andriesi che circa dieci mesi fa hanno iniziato a riprendere stralci di vita di coppia postandoli su tiktok, il tutto con spirito ironico e tipico andriese raggiungendo in pochi mesi già migliaia di utenti.

Un modo per sdrammatizzare momenti della giornata, con frasi e modi di dire tipicamente andriesi in cui tutta la comunità cittadina e non si rivede.

Ed ora la proposta per un progetto ben più ampio, si chiama “Pari Pari- Parità la vittoria più bella”, una iniziativa nata dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e che ha coinvolto studenti di scuole superiori pugliesi nella realizzazione di un video contro la violenza di genere.

Una campagna che ora continua direttamente sui social e che coinvolgerà i due tiktoker andriesi. Dal primo giugno e per trenta giorni, infatti, sui loro canali pubblicheranno dei contenuti per sensibilizzare alla parità di genere in modo ironico ed efficace, così come loro già fanno.

«Siamo contentissimi di essere parte del progetto “Pari Pari”, porteremo la vita di coppia andando a sottolineare stereotipi che purtroppo sono ancora molto comuni nella realtà quotidiana cercando di sensibilizzare sempre più» – hanno sottolineato Cristian e Francesca.

La campagna di sensibilizzazione partirà dai prossimi giorni, non resta che seguire i canali tik tok e instagram di “Scicca69”.

Profilo Instagram Profilo TikTok