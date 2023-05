Avviate le attività di “Astro.Lab.Io”, il progetto candidato dal Comune di Andria all’Avviso pubblico “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, che rientra nella strategia “Agenda per il Lavoro Puglia: Il futuro è un capolavoro” – DGR n. 994/2022. POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 | Azione 8.11 “Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio”.

La misura mira a realizzare progetti di orientamento, inteso quale processo continuo di supporto alla consapevolezza e capacità di scelta individuale per sviluppare la propria identità, prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale, facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra domanda e offerta di lavoro.

Il progetto candidato, e risultato ammesso a finanziamento, avrà luogo presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe Ceci”, in piazza Sant’Agostino n. 5, e vede coinvolta un’ampia rete partenariale costituita da enti del terzo settore, ITS, enti di formazione, una factory, imprese di servizi al lavoro.

L’assessore al Futuro Viviana Di Leo ha dichiarato:

«Nei prossimi mesi, ad Andria, saranno centrali le politiche attive del lavoro intese come formazione, orientamento ed accompagnamento al mondo del lavoro e delle imprese. Tutto ciò è possibile grazie all’avviso pubblico “Punti Cardinali” della Regione Puglia con il quale abbiamo ottenuto un finanziamento per il progetto “Astro.Lab.Io” presentato dal Comune di Andria e da una rete di partner qualificati.

I laboratori didattici, esperienziali e narrativi, le giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio, lo sportello di accoglienza e orientamento al cittadino sono tutti strumenti in grado di incidere positivamente sul territorio e dare input costruttivi non solo ai più giovani, ma anche a tutti coloro che sono inoccupati e disoccupati.

Il tutto poi avverrà in una cornice che mi sta particolarmente a cuore: la biblioteca comunale, luogo di cultura e formazione per eccellenza.

Un ulteriore modo per far vivere e rivivere un piccolo gioiello della nostra città.

Ringrazio sin da ora tutti coloro che saranno coinvolti nelle attività dei progetti, operatori e fruitori.»

Le attività previste sono:

Orientation Labs: laboratori didattici, esperienziali e narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi;

Job Days: giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio;

Orientation Desk: sportello di accoglienza e orientamento al cittadino, utile per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. L’Orientation Desk rappresenta uno spazio in cui istruzione, formazione e lavoro vengono connesse in rete per soddisfare le esigenze del cittadino di comprensione del moderno mondo del lavoro. L’Orientation Desk è uno sportello di accoglienza ed orientamento a cui rivolgersi per chiedere informazioni e chiarimenti per far sì che ognuno venga supportato nell’affrontare il processo di scelta in maniera efficace ed in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

Tra i servizi forniti ricordiamo:

attività di ascolto e accoglienza per portare all’autoconsapevolezza e autocomprensione;

stimolare l’autoconoscenza attraverso l’esplorazione delle proprie risorse;

servizi di consulenza per conoscere il bilancio delle proprie competenze;

supporto nell’individuazione dei propri obiettivi professionali, sulla base delle competenze ed aspirazioni;

informazioni sui percorsi formativi professionalizzanti;

informazioni sui servizi e i progetti presenti sul territorio finalizzati all’accompagnamento e inserimento lavorativo;

fornire informazioni e/o revisione del CV e della lettera di motivazione

L’Orientation Desk è aperto nei locali della Biblioteca Comunale dei seguenti giorni e orari:

Lunedì: 8:30-12:30 / 15:00-17:00

Martedì: 08:00- 14:00

Mercoledì: 8:30-12:30 / 15:00-17:00

Giovedì: 08:00- 14:00

Venerdì: 08:00- 14:00