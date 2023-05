Dopo il doveroso passaggio legale in Assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2022, l’Andria Multiservice ha voluto incontrare dipendenti e collaboratori per illustrare e condividere i risultati del 2022 e soprattutto per allargare l’obiettivo sui progetti del futuro a breve e a medio termine della Municipalizzata.

Un incontro, tenuto dall’amministratore unico della Multiservice Antonio Griner, essenzialmente mirato alla condivisione ed alla motivazione, con l’obiettivo di cementare i rapporti e le relazioni interne tra management e dipendenti.

Spazio anche alla presentazione del nuovo progetto di Welfare Aziendale, con una prima serie di convenzioni e di benefit, e la consegna di una targa ricordo ad un dipendente andato in pensione nei mesi scorsi. Il tutto all’insegna di una sana convivialità. All’incontro hanno preso parte anche la sindaca Giovanna Bruno e dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Loconte.

Il servizio.