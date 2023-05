Da oltre un anno l’ATS composta da Nuove Prospettive Soc. Cooperativa Sociale, capofila, Una famiglia in più ODV e Centro di Orientamento Don Bosco APS, è impegnata nella realizzazione del Progetto “Humus – Coltivare e generare nuove prassi”, esito della co-progettazione con la Regione Puglia ed altre realtà del Terzo settore regionale: ATS Cooperative Sociali Itaca e Zorba / ATS cooperativa Progetto città e Consorzio Elpendù/ Fondazione Giovanni Paolo II, ATS Medihospes e Ass. AMA e Cooperativa Sociale San Riccardo Pampuri.

Il progetto, nato in attuazione del Piano Regionale Politiche familiari, nella macro-area “Famiglie: risorse socio-educative”, individua interventi, a carattere innovativo e sperimentale, utili a creare i presupposti per un percorso di “modellizzazione” e di “qualificazione” nell’ambito dell’erogazione di servizi e azioni in favore delle famiglie.

Al suo interno, l’azione 3, “Promozione del protagonismo delle famiglie e costruzione di alleanze pubblico-privato”, dopo la rilevazione delle buone prassi messe in atto dai partner e la mappatura di quelle messe in atto dai Centri Servizi per le famiglie, ha previsto la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di attività, eventi, incontri in-formativi aventi come focus il “protagonismo delle famiglie”, ossia quell’orientamento delle politiche sociali che vede le famiglie come risorse per la comunità, in grado di contribuire esse stesse attivamente alla soddisfazione di molti dei bisogni che le riguardano attraverso il loro #coinvolgimento, la #collaborazione, la #partecipazione, l’#informazione e la #formazione. Un percorso di lungo respiro che prevede il coinvolgimento di più attori: famiglie, P.A. e Terzo settore.

Il vasto programma di attività di animazione di comunità individuate è partito a metà maggio e si prolungherà fino ai primi di settembre.

Per quanto riguarda l’attività di animazione individuata per la provincia BAT, a cura della Nuove Prospettive e di Una Famiglia in più, sono coinvolti due Ambiti, quello di Andria al quale seguirà quello di Canosa di Puglia-Minervino-Spinazzola.

Per Andria, il prossimo 27 maggio, è previsto, presso il Parco Giovanni Paolo II, l’evento “Famiglie in gioco – Protagoniste non solo per un giorno” che vede l’adesione dell’ambito di Andria nonché la partecipazione di altre realtà associative, oltre ai partner dell’ATS, come Laportablv, Attivamente, Club d’Argento, Tutti giù per terra.

A partire dalle 16,30 le famiglie potranno prendere parte a sei attività laboratoriali più due conclusive che permetteranno loro di apprendere e confrontarsi con le molteplici sfaccettature inerenti il “protagonismo delle famiglie” con l’auspicio che possa seguire poi un processo di attivazione di alcune famiglie che facciano da apripista per questo innovativo processo.

L’evento si replicherà con i necessari adattamenti anche per l’altro Ambito coinvolto, presumibilmente verso la fine di giugno. A completare le attività previste per l’Azione 3 del progetto Humus, sempre per la provincia BAT, è in programmazione anche un evento più istituzionale che coinvolgerà gli Enti Pubblici locali, il Terzo settore ed i professionisti del sociale a cui saranno invitate anche le famiglie che vorranno contribuire alla discussione.

L’evento “Famiglie in gioco – Protagoniste non solo per un giorno”, gratuito, è rivolto a tutte le famiglie ed in particolare a genitori e figli insieme,

L’evidente importanza dell’evento ed il suo senso stesso non possono fare altro che sollecitare una partecipazione piena ed attiva di tutte le famiglie.