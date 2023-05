«Grazie, ma bisogna fare di più». Ad iniziare così una nota di Vito Giordano, Segretario Provinciale BAT Sindacato Autonomo di Polizia che commenta l’arrivo nei prossimi giorni di 10 nuove unità per la Questura di Andria. «È di qualche giorno orsono la notizia che il Ministero degli Interni invierà nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 10 nuove unità operative. Nell’effettuare un’analisi del report fornito dall’Amministrazione Centrale, in prima battuta è possibile esprimere un commento positivo, scaturito dall’apprezzamento, in termini di percentuale (pari al 1% della forza disponibile di circa 1.095 unità che usciranno dalle scuole di formazione il prossimo mese di giugno 2023), che il Ministero ha elargito alla BAT».

«Come preannunciato all’inizio del discorso, un dato positivo; ma allo stesso tempo ancora insufficiente per poter garantire una piena autonomia della Questura, nella quale (entro fine anno – n.d.r.) dovrebbe aprire gli sportelli dedicati agli immigrati, e far decollare il “benedetto” Ufficio Contabile (ancora oggi legati a quello della Questura di Bari) che darebbe più autonomia ed elasticità alla stessa Questura e a tutti gli altri Uffici di Specialità presenti nella provincia. È proprio su questi che il Ministero non ha prodotto alcuna attenzione – dice il SAP della BAT – Nel piano di ripartizione, infatti, non vi è alcuna dislocazione di nuovi uomini da inviare alla Sezione Polizia Stradale di Andria (già in affanno dall’insediamento), che oggi conta poco più di 20 uomini e con la ghigliottina dei pensionamenti sulla porta».

«Come non ha (non si comprende se volutamente) considerato il Posto di Polizia Ferroviaria della Stazione FF.SS. di Barletta, dove oggi con una decina di poliziotti garantisce un servizio di tutela della stazione e dei passeggeri, nella prospettiva di dover continuare a farlo ancor quando quella stazione diventerà un importante nodo ferroviario, stante la dichiarazione di qualche giorno orsono del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – spiega ancora Giordano – Come riportato nel titolo, se inizialmente è scattato un GRAZIE, chiediamo con toni ancora alti a questo Governo di fare di più, perché la Sicurezza dei cittadini e quella dei Poliziotti tutti, ma in particolar modo quelli della BAT, sta molto a cuore al SAP».