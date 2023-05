Per salvaguardare la biodiversità della natura non basta solo parlarne, bisogna anche mettere in pratica azioni concrete. Concetto ben chiaro al Parco dell’Alta Murgia che ha ottenuto una citazione dal Ministero dell’Ambiente per le buone pratiche nell’ambito della direttiva conservazione della biodiversità. Il tema è stato al centro di un incontro nella biblioteca “Ceci” di Andria, organizzato dal Parco in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità.

Sulla biodiversità, ammette Tarantini, c’è ancora molta strada da fare. Ma gli obiettivi sono fissati.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’istituto “Lotti-Umberto I”, perché conoscere e studiare gli ecosistemi della natura è compito dei cittadini di domani, gli studenti.

Se da una parte il Parco dell’Alta Murgia riceve riconoscimenti dal Ministero dell’Ambiente sulla salvaguardia della biodiversità, dall’altra il comune di Andria non resta a guardare. Pieno il sostegno dell’ente alle iniziative del Parco, anche mediante il progetto Andria Food Policy Hub.

Il servizio.