Incidente questa mattina in corso Cavour ad Andria attorno alle ore 10: una vettura, una Renault Scenic in transito all’incrocio con via Torino, ha investito un ciclista che invece percorreva la pista ciclabile. Ad avere la peggio il ciclista che è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Bonomo grazie al rapido intervento di una equipe sanitaria del 118 andriese. Il ciclista soccorso un carabiniere della compagnia di Andria è stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118. Alla guida della vettura, invece, un uomo di circa 50 anni. Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi.

L’incidente di questa mattina segue un altro sinistro ieri pomeriggio sulla strada statale 170 a pochi chilometri da Castel del Monte quando un centauro, nel tentativo di scansare un’auto, è caduto venendo sbalzato lontano dalla sua moto. Anche in questo caso immediatamente soccorso da una equipe sanitaria del 118 andriese è stato stabilizzato sul posto e trasportato al ‘Bonomo’ in codice rosso.