E’ accaduto di giorno ed in una giornata piovosa, ma poteva finire in tragedia il distaccamento di un grosso ramo nella villa comunale andriese. Questa mattina l’arbusto presente in viale Mauro Giuliani (nei pressi della Curva Sud dello Stadio “Degli Ulivi”), si è spezzato piombando sul marciapiede dove generalmente ci sono tavolini e sede dei furgoni dello street food posizionati in quell’area a sera. Nelle foto si può notare come sedie e tavolini siano accatastati proprio in quel punto a testimonianza di quanto si sia sfiorato un ben più grande problema.

In quel tratto, tra le altre cose, è sempre molto alta la frequentazione di corridori che in questa mattina erano in numero minore anche a causa del cattivo tempo. Sulle cause del distacco del grosso ramo ovviamente saranno i tecnici agronomi del comune a dover indagare. Certo non è un episodio isolato e sulla manutenzione del verde comunale restano i tanti interrogativi di una città che ha un importante patrimonio arboreo che, tuttavia, nel corso degli anni sta perdendo a causa di una gestione tutt’altro che irreprensibile. Comunque il grosso arbusto è stato rimosso anche grazie alla multiservice ed alla Polizia Locale. Ma gli interrogativi restano intatti.